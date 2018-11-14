A101'de bu hafta hangi ürünler var? A101 müşterilerinin perşembe günü iribariyle indirimli alacağı ürünler arasında en dikkat çekenlerden biri de Honor 8X cep telefonu. Öte yandan elektronikten züccaciyeye, giyimden gıdaya ve hırdavat ürünlerinin olduğu A101 aktüel ürünler kataloğu listesini sizler için derledik. İşte A101 15 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesi...

Honor 8X cep telefonunun fiyatı 2299 TL. Dahili uydu alıcısına sahip, 2 yıl garantili, kredi kartı kullanarak taksitli bir şekilde sahip olabileceğiniz, duvara asma aparatı hediyeli HI-LEVEL 43″ Uydu Alıcılı FullHD Led TV 1499 TL. Ddy motor tipine sahip, toz torbası dolum göstergeli, 2 yıl garantili Fantom Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 259 TL. Hızlı kaynatma özelliğine sahip Kiwi Elektrikli Cezve 29,95 TL. 3 yıl garantili olarak satışa sunulan, 2 hız ve 2 ısı ayarlı Arzum Saç Kurutma Makinesi 59,95 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN (15 KASIM KATALOĞU)