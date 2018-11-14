A101 15 Kasım katalog! 2018 A101 bu hafta neler var? Honor 8x fiyatı nedir?
A101 15 Kasım kataloğu ile indirimli ürünler listesi belli oldu. A101'in bu hafta satışa çıkaracağı ürünler arasında en dikkat çekenlerden biri de Honor 8X cep telefonu. 2.299 TL'den müşteriye sunulacak bu telefon 2 yıl garantili olarak satışa çıkacak. A101'in 15 Kasım aktüel ürünler arasında elektronikten züccaciyeye bir çok ürün de yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte 15 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...
14 Kasım 2018 Çarşamba, 12:10:38 Güncelleme: 12:10:52
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