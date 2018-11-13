Youtuber Emre Özkan'dan sevenlerini üzen acı haber! Dünyanın en çok takip edilen sosyal ağı olan YouTube'da 300 binden fazla abonesi bulunan Emre Özkan hayatını kaybetti.



"YANGINDA ÖLDÜ"

Ölüm sebebine ilişkin ailesi tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, gelen son dakika iddialarına göre Bağcılar İstanbul Caddesi üzerideki bir stüdyoda sabah saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına itfaiye müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

İçeri giren itfaiye ekipleri 2 kişinin cesedini buldu. Cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cesetlerin kimlikleri de tespit edildi. Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı olduğu anlaşıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Peki YouTube'da parodi videoları ile ünlenen Emre Özkan kimdir? Başarılı YouTuber Emre Özkan aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte hakkında merak edilenler ve biyografisi.





EMRE ÖZKAN KİMDİR?

1993 sensinde Samsun Havza'da ilçesinde dünyaya gelen Emre Özkan İstanbul'un Bağcılar'da semtinden yaşamaktadır. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nde tamamlamıştır. YouTube'da on milyonlarca defa izlenen parodi videoları ile ünlenmiş ve 300 binden fazla aboneye sahip olmuştur.

15 Temmuz nöbetleri esnasında sen de Bağcılar Meydanı'na çıkıp bestelediğin Gördü Türkiye'ye şarkısını söyleyen Emre Özkan şarkıyla ilgili "O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip "Bunu bestelemeni istiyorum" dedi. Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim." demişti.