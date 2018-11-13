Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.11.2018 11:29
  • Son Güncelleme: 13.11.2018 11:53

Ailelerin kabusu geri döndü! Mavi Balina oyunu nedir?

oyunu yine bir can aldı! Ailelerin kabusu haline dönüşen, gencecik çocukların ölümüne sebep olan Mavi Balina oyunu yine bir can aldı. Rus mühendis tarafından tasarlanan 'Mavi Balina' oyunu, internette hızla yayılmaya devam ediyor. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 16 yaşındaki Ahmet Kağan G, evlerinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek etti. Ahmet Kağan G.'nin intihar etmeden önce 'Mavi Balina' oyunu oynadığı öne sürüldü. Dünya çapında tehlikesi devam eden Mavi Balina oyunu nedir?

Mavi Balina oyunu için dünya çapında alarma geçildi. 50. aımda 'öl' komutu veren Mavi Balina oyunu bu sefer de Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 16 yaşındaki gencin ölümüne sebep oldu. Aileler çocuklarının oynadığı bu oyunun tehlikesinin henüz farkında değil. Adının Mavi Balina olması ailelere korkutacak bir şey olmadığını düşündürüyor ancak Mavi Balina'nın bilançosu her geçen gün artıyor. Peki, çocukların ölümüne sebep olan Mavi Balina oyunu nedir?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAilelerin kabusu Mavi Balina geri döndü! Mavi Balina oyunu nedir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar