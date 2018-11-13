Mavi Balina oyunu için dünya çapında alarma geçildi. 50. aımda 'öl' komutu veren Mavi Balina oyunu bu sefer de Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 16 yaşındaki gencin ölümüne sebep oldu. Aileler çocuklarının oynadığı bu oyunun tehlikesinin henüz farkında değil. Adının Mavi Balina olması ailelere korkutacak bir şey olmadığını düşündürüyor ancak Mavi Balina'nın bilançosu her geçen gün artıyor. Peki, çocukların ölümüne sebep olan Mavi Balina oyunu nedir?