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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 07:29

TEM'de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Ataşehir TEM otoyolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEMde feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza, 00.00 saatlerinde, Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca istikameti, Yenisahra yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Hakan E. Yönetiminde ki 34 JR 5689 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, TEM otoyolu Yenisahra yol ayrımında ki bariyerlere çarptı.

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