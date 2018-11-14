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  • 14.11.2018 08:18
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 08:25

8 aracın lastikleri yola düşen metaller nedeniyle peş peşe patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola düşen metaller yüzünden 2’si TIR 8 aracın lastiği patladı. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı ya da yaralı olmaması teselli kaynağı oldu.

Kaza, Bursa-Ankara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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