8 aracın lastikleri yola düşen metaller nedeniyle peş peşe patladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola düşen metaller yüzünden 2’si TIR 8 aracın lastiği patladı. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı ya da yaralı olmaması teselli kaynağı oldu.

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