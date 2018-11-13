Trafikte terör estiren motosikletli magandanın şovu kazayla sona erdi. İstanbul'da motosikletine binen O.M., arkadaşlarıyla beraber Tuzla'da motosikletlilerin uğrak noktası olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na doğru yola çıktı. Trafikte defalarca tek tekerlek üstünde giderek hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Hiç kimseyi umursamadı. Zaman zaman motosikletin üstüne de çıkan O.M. teker üstünde ayağa da kalkarak akrobasi yaptı. O anları ise sosyal medyadan yayınladı. Genç bu sefer baltayı taşa vurdu. Tek teker üstünde giden motosikletli önündeki araca çarptı. Yola savrularak bacağı kırıldı. O.M. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Yaşam
- 13.11.2018
- Gazete
Tek bacak!
İstanbul’da tek tekerlek üstünde metrelerce giden motosikletli maganda, otomobile çarptı. Bacağı kırıldı, gözünü hastanede açtı...
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