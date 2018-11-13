Yorgunlukla belirti veren kansızlık, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. Uzmanlar, demirin emilimi artırmak için C vitaminin şart olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, "C vitamini, demirin emilimini 6 kat artırır. Portakal suyu, ananas suyu ve greyfurt suyu gibi meyve sularının yüksek miktarda C vitamini ve demir içerir" diyor.
- Yaşam
- 13.11.2018
- Gazete
Portakal suyu kansızlığın sonu
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