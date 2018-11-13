Naklen dehşet

Kastamonu'nun en işlek caddesi üzerinde Nihat Y. ile husumetli olduğu yeğeni Aşkın Sarıdemir tartıştı. Olay, yerini bir süre sonra kavgaya bıraktı. Dayı, yanında bulundurduğu silahla yeğenini yaraladı. Çok sayıda meraklı vatandaş, köprünün üzerinde ve yanında kalabalık oluşturdu. O anlar ise görüntülere anında yansıdı. Yere yığılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine yakın olan polis, Nihat Y.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.