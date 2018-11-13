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Köpekleri ateşe verdiler

Köpekleri ateşe verdiler
Konya'da Sevilay 'a ait 3 pitbull cinsi köpek, kar maskeli 2 kişi tarafından ateşe verildi. Vücutlarının bir kısmı yanan imdadına vatandaşlar yetişti. Hayvanları canlı canlı yakmak isteyen caniler ise hızla kaçarak izlerini kaybettirdi. Topbaş, "Canilerin yakalanmasını istiyorum" dedi.

Özcan SARAÇ

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