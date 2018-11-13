Köpekleri ateşe verdiler

Konya'da Sevilay Topbaş'a ait 3 pitbull cinsi köpek, kar maskeli 2 kişi tarafından ateşe verildi. Vücutlarının bir kısmı yanan köpeklerin imdadına vatandaşlar yetişti. Hayvanları canlı canlı yakmak isteyen caniler ise hızla kaçarak izlerini kaybettirdi. Topbaş, "Canilerin yakalanmasını istiyorum" dedi.
Özcan SARAÇ
Özcan SARAÇ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.