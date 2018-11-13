Adliyede beklemekten sıkılan genç, mübaşire saldırdı. Olay dün Bursa'da yaşandı. PTT'de sıra beklerken, kuyruktaki birine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Muhammet Raşit P. (20), babası Mahmut P. (48) ile duruşma için adliyeye gitti. Saat geçince baba, mübaşir Bedir Yıldız ile konuşmak üzere yanına gitti. Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyip, kendilerinin içeri alınmasını istedi. Bu sırada hareketlenen Muhammet Raşit P., birden araya girip, mübaşir Yıldız'a kafa attı. Daha sonra da kaçtı. Sağ gözünün altından yaralanan talihsiz adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Yaşam
- 13.11.2018
- Gazete
Kafası attı!
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