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El ele hayata!

El ele hayata!
Dikili açıklarında dün saban göçmen teknesi battı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 3 mülteci sağ olarak kurtarılırken, bir kadın ise son elini uzatarak hayatta kaldı. 4'ü çocuk 6 göçmenin cesedine ulaşıldı, 4'ü ise kayıp. Göçmenleri yurt dışına gönderen organizatörlerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik araştırma başlatıldı.
CEYHAN TORLAK

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