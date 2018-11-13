El ele hayata!

İzmir Dikili açıklarında dün saban göçmen teknesi battı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 3 mülteci sağ olarak kurtarılırken, bir kadın ise son elini uzatarak hayatta kaldı. 4'ü çocuk 6 göçmenin cesedine ulaşıldı, 4'ü ise kayıp. Göçmenleri yurt dışına gönderen organizatörlerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik araştırma başlatıldı.
CEYHAN TORLAK
CEYHAN TORLAK
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