Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, artık küresel anlamda tüm insanları tehdit ediyor.
Hareketsizlik ve hatalı beslenmenin neden olduğu bu hastalık, adeta bir salgın gibi yayılıyor. Diyabetten korunmanın ilk yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Tedavi edilmeyen diyabet, çiftlerde cinsel isteksizliğe de neden olarak önce sağlığınızı sonra da aşkınızı elinizden alıyor!
VM Medical Park Pendik Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Garip, öncelikle herkesin sevdiği patates kızartması ve beyaz ekmekle vedalaşmak gerektiğine değiniyor.
Şu önerilerde bulunuyor...
Diyabet, pankreas bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi durumunda gelişiyor. Ve tedavisi ömür boyu sürüyor.
Bu hastalık susuzluk, çok su içme, sık idrara çıkma, kilo kaybı, el ve ayaklarda uyuşma ile belirti veriyor. Zamanla erkeklerde sertleşme sorunlarına bile neden olabiliyor.
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