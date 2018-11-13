Adını sen koy!

Anne ve babası ayrı olan genç adam canına kıydı. Olay Bursa'da yaşandı. 17 yaşındaki Kemal K., lise öğrencisiydi. Anne ve babası yıllar önce ayrıldığı için anneannesi Nazmiye Ö. ile birlikte yaşıyordu. Genç adam, dün Müslüm Gürses'in şarkılarını yüksek sesle tekrar tekrar dinledi. Şarkı çalarken, 5'inci kattan kendisini boşluğa bıraktı. Büyük bir gürültüyle beton zemine çakıldı. Odaya giren yaşlı kadın, pencerenin açık olduğunu görünce aşağı baktı. Torununu kanlar içinde görünce çığlık attı. Nazmiye Ö.'nün feryadını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bunalımda olduğu iddia edilen lise öğrencisi Kemal K., yaklaşık 15 metre yükseklikten atlayarak canına kıydı. Gencin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Bunalımda olduğu iddia edilen lise öğrencisi Kemal K., yaklaşık 15 metre yükseklikten atlayarak canına kıydı. Gencin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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