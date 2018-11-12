Uykusuzluk kanser eder

Nüfusun giderek yaşlanması, katkı maddeli ürünlerin çoğalması, teknolojik aletlerin yaydığı elektromanyetik dalgalar ve çevre kirliliği, kanserin yayılmasına neden oluyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Andaç Argon, yalnızca cep telefonu ve bilgisayarın değil ütünün bile kanser edebileceğini belirtiyor. Uykusuzluğun da kansere davetiye çıkarttığını belirten Prof. Dr. Argon, çağın vebasından korunmanın yöntemlerini şöyle sıralıyor:



TELEFONU BIRAKIN: Cep telefonundan saç kurutma makinesine, ütüden, bilgisayara ve televizyona kadar pek çok teknolojik ürün, radyasyon yayıyor. Bu radyasyondan kendimizi ne kadar koruyabilirsek kanser riski o kadar azalıyor. Günde 30 dakikadan fazla telefonla konuşmamak ve mutlaka kulaklıkla konuşmak gerekiyor.