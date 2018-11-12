Ödünç aldığı takside kalp krizi geçiren şoför yaşamını yitirdi. Araç sahibi, neye uğradığını şaşırdı. Olay dün İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Taksici Şeref Hamamcı (66), rahatsızlandı. Aracı yol kenarına çekip arka koltuğa uzandı. Durumu fark edenler sağlık ve polis ekiplerini aradı. Ekipler, kalp krizi geçiren talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı haber alan taksi sahibi Ümit Şentürk ise aracın içerisinde tanımadığı birini görünce büyük şok yaşadı. Taksi şoförü Alaattin Öztürk'ü aradı. Öztürk ise uykusuz olduğunu ve yerine başka bir arkadaşının çalıştığını söyledi. Şentürk "Adam arabanın içerisinde yatıyor. Sen bana sormadan nasıl arabayı başkasına verirsin. Sen şimdi kime nasıl hesap vereceksin" diyerek Öztürk'e tepki gösterdi.
Olayı haber alan taksi sahibi Ümit Şentürk ise aracın içerisinde tanımadığı birini görünce büyük şok yaşadı. Taksi şoförü Alaattin Öztürk'ü aradı. Öztürk ise uykusuz olduğunu ve yerine başka bir arkadaşının çalıştığını söyledi. Şentürk "Adam arabanın içerisinde yatıyor. Sen bana sormadan nasıl arabayı başkasına verirsin. Sen şimdi kime nasıl hesap vereceksin" diyerek Öztürk'e tepki gösterdi.
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