Rebiülevvel, Hicri Takvim'de yılın üçüncü ayına verilen addır. Arapça anlamı olarak "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelmektedir. Yani Rebiülevvel ayının sözlük anlamı "evvelki bahar"dır. Rebiülevvel ayı bu sene 9 Kasım'da başladı. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Rebiülevvel ayında hangi dualar edilir, hangi ibadetler yapılır?? İşte Rebiülevvel ayı ile ilgili merak edilenler...

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

9 Kasım'da başlayan Rebiülevvel ayı 8 Aralık'ta sona erecek. Bu tarihten sonra ise Rebiülahir ayı idrak edilmeye başlanacak.

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR EDİLİR?

En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel

ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler

İki rekat sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi yapılması gerekenler

İki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

REBİÜLEVVEL AYINDA GERÇEKLEŞEN HADİSELER

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed, 12 Rebiülevvel 571 yılında doğmuştur.

Hicret, 12 Rebiülevvel 622'de sona ermiştir.

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed, 12 Rebiülevvel 632'de hayata gözlerini yummuştur.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)