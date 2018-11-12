A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. Böylelikle indirimli ürünlerde belli oldu. A101 15 Kasım 2018 aktüel kataloğuna göre, çeşit çeşit ürünlerle dolu bir katalog müşterilerin karşısında. Bu ürünler arasında elektronikten tekstile, el aletlerinden mobilyaya, gıdadan züccaciyeye bir çok ürün yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? İşte A101 15 Kasım aktüel ürünler listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15 KASIM 2018)

Dahili uydu alıcısına sahip, 2 yıl garantili, kredi kartı kullanarak taksitli bir şekilde sahip olabileceğiniz, duvara asma aparatı hediyeli HI-LEVEL 43″ Uydu Alıcılı FullHD Led TV 1499 TL. Ddy motor tipine sahip, toz torbası dolum göstergeli, 2 yıl garantili Fantom Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 259 TL. Hızlı kaynatma özelliğine sahip Kiwi Elektrikli Cezve 29,95 TL. 3 yıl garantili olarak satışa sunulan, 2 hız ve 2 ısı ayarlı Arzum Saç Kurutma Makinesi 59,95 TL.

15 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN