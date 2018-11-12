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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 15:17

'da bu hafta! 15 Kasım ürünler kataloğu yayınlandı! Hangi ürünler indirimli? İşte güncel liste...

15 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'in her hafta yayınladığı aktüel ürünler listesinin yenisi perşembe günü satışa çıkacak. Tehnoloji ürünlerinden züccaciyeye, tekstil ürünlerinden gıdaya kadar bir çok ürünün yer aldığı 15 Kasım aktüel ürünler listesinde en dikkat çeken ürün Honor 8X celp telefonu. 2.299 TL'den satışa sunulan bu telefon 2 yıl garantili olarak müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte 15 Kasım listesi...

A101da bu hafta hangi ürünler indirimli?

A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. Böylelikle indirimli ürünlerde belli oldu. A101 15 Kasım 2018 aktüel kataloğuna göre, çeşit çeşit ürünlerle dolu bir katalog müşterilerin karşısında. Bu ürünler arasında elektronikten tekstile, el aletlerinden mobilyaya, gıdadan züccaciyeye bir çok ürün yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? İşte A101 15 Kasım aktüel ürünler listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15 KASIM 2018)

Dahili uydu alıcısına sahip, 2 yıl garantili, kredi kartı kullanarak taksitli bir şekilde sahip olabileceğiniz, duvara asma aparatı hediyeli HI-LEVEL 43″ Uydu Alıcılı FullHD Led TV 1499 TL. Ddy motor tipine sahip, toz torbası dolum göstergeli, 2 yıl garantili Fantom Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 259 TL. Hızlı kaynatma özelliğine sahip Kiwi Elektrikli Cezve 29,95 TL. 3 yıl garantili olarak satışa sunulan, 2 hız ve 2 ısı ayarlı Arzum Saç Kurutma Makinesi 59,95 TL.

15 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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