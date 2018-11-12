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  • 12.11.2018 16:41

ne zaman? 2018 Kandil günleri! Mevlid Kandili'nde okunacak dualar neler?

, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum günüdür. Türkçe karşılığı doğum zamanı anlamına gelen Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilir. Peki 2018 yılında ? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte 2018 Mevlid Kandili tarihi ve merak edilenler...

Mevlid Kandili'nde peygamberi anlamaya yönelik etkinlikler düzenlenir, camiilerde namazlar kılınır, dua edilir ve Kur'an-ı Kerim okunur. Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili bu sene hangi tarihe denk geliyor? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte 2018 Mevlid Kandili ile ilgili detaylar...

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