Mevlid Kandili'nde peygamberi anlamaya yönelik etkinlikler düzenlenir, camiilerde namazlar kılınır, dua edilir ve Kur'an-ı Kerim okunur. Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili bu sene hangi tarihe denk geliyor? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte 2018 Mevlid Kandili ile ilgili detaylar...