Hava durumunu merak eden vatandaşlar için cevap Meteoroloji'den geldi. Yaptığı son dakika açıklamasıyla Meteoroloji, vatandaşları yaklaşan soğuk havalara karşı uyardı! Peki İstanbul'da ve yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı geliyor mu? İşte Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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