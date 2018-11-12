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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 18:55

'den soğuk hava uyarısı! İstanbul'da nasıl olacak? İşte 13 Kasım hava durumu tahminleri

nu merak eden vatandaşlara 'den son dakika haberi geldi! Türkiye'nin yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12 derece) azalacağı tahmin ediliyor. 13 Kasım İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte tüm yurttan hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Hava durumunu merak eden vatandaşlar için cevap Meteoroloji'den geldi. Yaptığı son dakika açıklamasıyla Meteoroloji, vatandaşları yaklaşan soğuk havalara karşı uyardı! Peki İstanbul'da ve yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı geliyor mu? İşte Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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