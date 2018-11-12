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  • 12.11.2018 18:44
  • Son Güncelleme: 12.11.2018 19:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastalarına müjde

Sağlık Bakanı Koca, " hastalığı tip 2 ve tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme aldık, ilaç temini için süreci başlattık." dedi.

Sağlık Bakanından SMA hastalarına müjde

ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'de uygulanan sağlık güvencesi sisteminin, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulaması olduğunu belirtti.

tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçların halihazırda ödeme kapsamında olduğunu anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı olarak SMA tip-2 ve tip-3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz. İlgili kurul onayını takiben başvuru sahiplerine bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Bu konuda, Bakanlığımız hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil, alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır. Bu tür hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak şekilde, söz konusu ilaçları ülkemize uygun fiyatla temin için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız."

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