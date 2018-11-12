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  • 12.11.2018 19:29

Açık artırma ile kilosu 5 bin liradan satılacak!

'nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp 'da Vakıf Zeytinliği'ne dikilen 760 ve 1200 yaşlarındaki 2 , iki yıllık toprağa uyum sürecinden sonra bu yıl ikinci kez ürün verdi. Yaklaşık 20 kilo ürün elde edilen iki anıt ağacın manevi değeri nedeniyle zeytinleri, kilosu 5 bin liradan açık artırma usulü satılacak.



Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytinağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı.

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