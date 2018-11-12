Açık artırma ile kilosu 5 bin liradan satılacak!

Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytinağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı.
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