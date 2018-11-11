Objektif ceza

İstanbul'da yaşayan E. ve E. E., 17 Eylül 2016 tarihinde, Edirne'de dünyaevine girdi. Çift, düğünlerinden önce de Edirne'de fotoğrafçılık yapan G. M.'ye, gelinin kuaför hazırlığını ve dış mekan çekimi yaptırdı. Ancak iddiaya göre, çekimlerin ardından G.M. çifte fotoğraflarını bir süre teslim etmedi. Gecikmeli olarak teslim aldıklarında ise çekimlerin istedikleri gibi olmadığını, büyütülen fotoğraflarında kendi seçtikleri değil başka fotoğraflar olduğunu gördü. Fotoğraflarını evlerinde sergilemedikleri gibi arkadaşları ve akrabalarıyla bile paylaşmayan çift, avukatları Alican Gül aracılığıyla mahkemeye başvurarak, 625 lirası maddi, 6 bin lirası da manevi olmak üzere toplam 6 bin 625 liralık tazminat davası açtı. Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada fotoğrafçının çekimi sözleşmeye uygun yerine getirip getirmediğinin incelenmesi ve çiftin iddia ettiği gibi başka fotoğrafların mı, yoksa çift tarafından seçilen fotoğrafların mı büyütüldüğü ve albüm yapıldığını, çekimlerin eksik ve ayıplı olup olmadığını belirlemek için bilirkişi atandı. Gerekli incelemeyi yapan bilirkişi de çiftin haklı olduğu yönünde bir rapor hazırladı ve fotoğrafçıyı tazminata mahkum etti.
MURAT SAVAŞ
MURAT SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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