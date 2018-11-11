Kim Milyoner Olmak İster 784. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 784. yeni bölümü ile atv ekranlarında seyirciyle buluştu. İşte geceye damgasını vuran anlar...

11 Kasım 2018 Pazar, 02:00:53 Güncelleme: 02:03:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





