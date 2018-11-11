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Kasım'da başkadır!

, can alıyor! Bulaşıcı olan bu hastalık, Kasım ayında daha hızlı yayılıyor. Doktorlar uyarıyor: Düzenli uyuyun, sağlıklı beslenin...

Kasımda zatürre başkadır!
Sonbahar ve kış, hastalıklarla geliyor. Bu aylarda görülen soğuk algınlığı ve grip rahatsızlığı, zatürreye kadar gidiyor. Dünyada her yıl 4.5 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan zatürre, kapalı ortamlarda hastanın öksürmesi veya hapşırması ile bulaşıyor.
Öksürük, balgam çıkarma ve yüksek ateşle belirti veriyor.
65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı olan kişilerde ölümcül seyrediyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, zatürreyle ilgili korunma yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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