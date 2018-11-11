En baba besinler

Günümüzde çiftlerin büyük bir kısmı, çocuk sahibi olamamaktan yakınıyor. Annebaba olmanın yolu ise sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, antioksidan zengini besinlerin yumurta ve sperm kalitesini artırdığını belirtiyor. Tüp bebek tedavisi gören ailelerin de nar, böğürtlen, çilek, karadut, zerdeçal, kimyon ve zencefil gibi antioksidan zengini besinleri tüketmesini öneriyor.
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