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En baba besinler

En baba besinler
Günümüzde çiftlerin büyük bir kısmı, çocuk sahibi olamamaktan yakınıyor. Annebaba olmanın yolu ise sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, antioksidan zengini besinlerin yumurta ve sperm kalitesini artırdığını belirtiyor. Tüp bebek tedavisi gören ailelerin de nar, böğürtlen, çilek, karadut, zerdeçal, kimyon ve zencefil gibi antioksidan zengini besinleri tüketmesini öneriyor.
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