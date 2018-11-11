Bahçelievler'de okul arkadaşı M.K. tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen Erokspor U15 futbolcusu Mert Emre Karagöz'ün takımı dün siyah formalarıyla saha çıktı. Maç öncesi takım arkadaşları ve sporcular, ölen arkadaşlarını andı. Annesi Nurgüzel, babası Nihat, ablası Buse ve ağabeyi Anıl Karagöz'ün yanı sıra çok sayıda yakını da stada geldi.
Ellerinde "Seni hiç unutmayacağız Mert Emre Mekanın Cennet Olsun" yazılı pankart taşıyan arkadaşları ve rakip takım oyuncular maç öncesi saygı duruşundan bulundu. Anne Nurgüzel Karagöz maçı oğlunun takım eşofmanını giyerek seyretti.
Mert Emre Karagöz, okul arkadaşı tarafından katledilmişti.
Ellerinde "Seni hiç unutmayacağız Mert Emre Mekanın Cennet Olsun" yazılı pankart taşıyan arkadaşları ve rakip takım oyuncular maç öncesi saygı duruşundan bulundu. Anne Nurgüzel Karagöz maçı oğlunun takım eşofmanını giyerek seyretti.
Mert Emre Karagöz, okul arkadaşı tarafından katledilmişti.
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