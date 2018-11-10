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  • 10.11.2018 14:29
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 14:41

Pompalı ile 'ü öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

'de okul arkadaşı 'ü pompalı tüfekle vurarak öldüren ve ardından yakalanan 15 yaşındaki Muhammet K.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle saldırıya uğrarken, saldırıyı yapan gencin ifadesi ortaya çıktı.

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