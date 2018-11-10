Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle saldırıya uğrarken, saldırıyı yapan gencin ifadesi ortaya çıktı.
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Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle saldırıya uğrarken, saldırıyı yapan gencin ifadesi ortaya çıktı.
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