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  • 10.11.2018 17:47
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 18:01

Antalya'da kan donduran olay! Şehir magandası dehşete düşürdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde parka gelen bir kişi susturucu taktığı dürbünlü tüfekle onlarca kuş avladı. Kuşların kafasını kestikten sonra aracına koyan kişi, olay yerinden ayrılırken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Muratpaşa ilçesindeki olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Falez Park'a beyaz otomobiliyle gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aracından çıkardığı dürbünlü tüfeğe susturucu taktı. Tüfeği aracın üzerine bırakıp bir süre etrafı kontrol eden kişi daha sonra aracın kaputuna uzanıp destek alarak parktaki kuşlara ateş etmeye başladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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