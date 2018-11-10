Antalya'da kan donduran olay! Şehir magandası dehşete düşürdü

Muratpaşa ilçesindeki olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Falez Park'a beyaz otomobiliyle gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aracından çıkardığı dürbünlü tüfeğe susturucu taktı. Tüfeği aracın üzerine bırakıp bir süre etrafı kontrol eden kişi daha sonra aracın kaputuna uzanıp destek alarak parktaki kuşlara ateş etmeye başladı.