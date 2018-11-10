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  • 10.11.2018 13:13
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 13:13

aktüel katalog! BİM 9-12 Kasım 2018 aktüel ürünler listesi! BİM'de indirimli ürünler hangileri?

9-12 Kasım aktüel ürünler listesi satışta. Vatandaşların yakından takip ettiği ürünler listesinde bu hafta mutfak ve ev araçları dikkat çekerken, kışlık ürünlerde sepetlerde yerini aldı. Televizyon ünitesinden nevresim takımına, tencere setinden ütü masasına bir çok ürünün yer aldığı BİM 9-12 Kasım aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte kataloğu...

BİMde indirimli ürünler hangileri?

BİM'de bu hafta neler var? Her hafta yayınladığı aktüel ürünler ile dikkat çeken BİM, 9-12 Kasım aktüel ürünler listesinde kışlık ürünler ve mutfak ürünlerine ağırlık verdi. Peki, BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var? İşte BİM 9-12 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM 9-12 KASIM KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Raflı TV Ünitesi 149 TL. Smart tv ve bilgisayar uyumlu, 2 yıl garantili Klavyeli Pratik Kumanda 79 TL. Duvara monte edilebilen ya da ayakta kullanım seçeneklerine sahip termostat kontrollü 2 yıl garantili Simfer Konvektör Isıtıcı 199 TL. Soley Tek Kişilik Fitted Çarşaf 17,90 TL. Soley Çift Kişilik Fitted Çarşaf 19,90 TL.

BİM 9-12 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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