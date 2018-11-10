BİM'de bu hafta neler var? Her hafta yayınladığı aktüel ürünler ile dikkat çeken BİM, 9-12 Kasım aktüel ürünler listesinde kışlık ürünler ve mutfak ürünlerine ağırlık verdi. Peki, BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var? İşte BİM 9-12 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM 9-12 KASIM KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Raflı TV Ünitesi 149 TL. Smart tv ve bilgisayar uyumlu, 2 yıl garantili Klavyeli Pratik Kumanda 79 TL. Duvara monte edilebilen ya da ayakta kullanım seçeneklerine sahip termostat kontrollü 2 yıl garantili Simfer Konvektör Isıtıcı 199 TL. Soley Tek Kişilik Fitted Çarşaf 17,90 TL. Soley Çift Kişilik Fitted Çarşaf 19,90 TL.

BİM 9-12 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN