Hırsızı elindeki dövme yakalattı!

Balıkesir'de, Dinkçiler Mahallesi'ndeki bir kafeye giderek diz üstü bilgisayar ve kasadaki 897 lirayı çalan hırsızlar, 2 gün sonra Dumlupınar Mahallesi'nde İncirli Camii'ndeki bağış paralarının konulduğu çelik kasa, kayıt cihazı ve bir monitörü alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayları üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, görüntülere takılan 2 şüpheliden birinin, kafedeki kasayı açmak isterken eldivenini çıkardığı sırada dövmeyi fark etti.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Dövme ayrıntısından yola çıkarak hırsızların kimliğini belirleyen ekipler, U.S. ve H.Y.A'yı gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.