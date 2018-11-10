Meteoroloji, hafta sonu planı yapıp "Hava durumu nasıl olacak?" sorularını soran vatandaşlar için bir son dakika uyarısı yaptı. 11 Kasım Pazar günü için hava tahminlerini paylaşan Meteoroloji, vatandaşları yağış konusunda uyardı. Peki Pazar günü yapış var mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte cevabı...