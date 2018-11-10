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  • 10.11.2018 20:32

tahminlerini açıkladı! Pazar hava durumu

Genel Müdürlüğü yarın ( Pazar ) için yağış uyarısı yaptı! ve yurt genelinde nasıl olacak? 11 Kasım Pazar yağış var mı? İşte hafta sonu planı yapacak vatandaşlar için Meteoroloji'den hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden yağış uyarısı!

Meteoroloji, hafta sonu planı yapıp "Hava durumu nasıl olacak?" sorularını soran vatandaşlar için bir son dakika uyarısı yaptı. 11 Kasım Pazar günü için hava tahminlerini paylaşan Meteoroloji, vatandaşları yağış konusunda uyardı. Peki Pazar günü yapış var mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte cevabı...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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