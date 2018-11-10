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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 19:52

'da akılalmaz olay! 5 aylık bebek mezara gömülmüş şekilde bulundu

'da bir kişi, dua etmek için gittiği annesinin mezarında, köpekler tarafından bir kısmı çıkartılan 5 aylık bir bebek buldu. Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, çevredeki kadınların yardımıyla bebeği tekrar toprağa gömerek, jandarmaya haber verdi.



2006 yılında vefat eden annesinin mezarında gömülü bulduğu 5 aylık bebeği, çevredekilerin yardımıyla tekrar toprağa gömdü.

Ankara'da bir kişi, dua etmek için gittiği annesinin mezarında, köpekler tarafından bir kısmı çıkartılan 5 aylık bir bebek buldu. Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, çevredeki kadınların yardımıyla bebeği tekrar toprağa gömerek, jandarmaya haber verdi.

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