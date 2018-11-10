Evlat kokusu

Mersin Mezitli'de 19 Eylül 2017 yılında duyulan bir silah sesi, dünyalar güzeli bir hayatın yaşamına son verdi. Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin (23), evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul'un (27) tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Sanık için 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. Ancak 9 Eylül'de kararını açıklayan mahkeme, sanığa 5 yıl 3 ay hapis verdi. Karar, Şahin ailesini perişan etti. Evlatları için hukuk mücadelesi başlatan aile, dün ise zor bir görevi yerine getirdi. Aysel Şahin kızının eşyalarını eşi Bekir Şahin'le Dayanışma Evi'ne teslim etti. Acılı anne yavrusunun kokusunun sindiği kıyafetlerini son kez derin derin içine çekti. Anne, "Feray her yıl durumu olmayan köy çocukları için kırtasiye ve kitap yardımı yapardı. Onları dağıtması kısmet olmadı, evde kalmış. Biz de buraya getirdik. Verilen karar da çok adaletsiz. Kızımın kanı yerde kaldı. Türkiye'de boşuna bu kadar kadın cinayetleri olmuyormuş. Çıkan kararlardan dolayı bu kadar kadınlar, kızlar katlediliyormuş. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.
Aysel Şahin, kızının eşyalarını teslim ederken gözyaşlarına boğuldu.
Ailesinin tek kızı olan Feray, mimarlık öğrencisiydi. Bu yıl mezun olup kep giyecekti...
Aysel Şahin, kızının eşyalarını teslim ederken gözyaşlarına boğuldu.
Ailesinin tek kızı olan Feray, mimarlık öğrencisiydi. Bu yıl mezun olup kep giyecekti...
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