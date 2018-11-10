Bursa Mustafakemalpaşa'da jandarmadan suçüstü!

Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri, kırsal Kabulbaba mahallesindeki ormanlık alanda gördükleri palet izi üzerine şüphelenerek çevrede çalışma başlattı.
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Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri, kırsal Kabulbaba mahallesindeki ormanlık alanda gördükleri palet izi üzerine şüphelenerek çevrede çalışma başlattı.
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