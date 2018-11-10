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  • 10.11.2018 07:20
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 07:20

Bursa Mustafakemalpaşa'da jandarmadan suçüstü!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde görevleri sırasında yolda palet izleri gören jandarma ekipleri, izleri takip ederek şüpheli kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bursa Mustafakemalpaşada jandarmadan suçüstü!

Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri, kırsal Kabulbaba mahallesindeki ormanlık alanda gördükleri palet izi üzerine şüphelenerek çevrede çalışma başlattı.

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