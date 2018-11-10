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  • 10.11.2018 18:53

'da 4 büyüklüğünde

Afet ve Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre saat 18.01'de merkez üssü 'un Aziziye ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Erzurumda 4 büyüklüğünde deprem

Yerin 7,3 kilometre altında meydana gelen de ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.

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