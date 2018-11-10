Yerin 7,3 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.