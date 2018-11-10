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  • 10.11.2018 18:04

Sarıyer’de te feci ölüm

Sarıyer’de bulunan e ait su kuyusuna düşen bahçıvan hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen Recep Çeliker’in eşi ve çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eşi aile yakınları sakinleştirdi.

Sarıyer’de tarihi köşkte feci ölüm

Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir köşkte yaşandı. Köşk çalışanları ve aile yakınları, dün akşam saatlerinden itibaren 'e ulaşamayınca çevrede aramaya başladı. Recep Çeliker'in cansız bedeni, su kuyusunun içerisinde bulundu. Arkadaşlarının kuyu içerisinde hareketsiz olduğunu gören çalışanlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su kuyusu içinde bulunan Çeliker'i çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 çalışanları tarafından yapılan kontrollerde Çeliker'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de köşke gelerek incelemelerde bulundu.
Acı haberi alarak olay yerine gelen Recep Çeliker'in eşi ve çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eşi aile yakınları sakinleştirdi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Recep Çeliker'in cansız bedeni Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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