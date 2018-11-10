Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 01:53
  • Gazete

Elinize sağlık!

Elinize sağlık!
Van'ın Başkale İlçesi'nde dün etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle elektrikler kesildi. Karla kaplı araziyi yaya olarak tırmanan ekipleri, bir yandan ağaç direkleri taşırken diğer yandan da olumsuz hava şartlarıyla mücadele etti. VEDAŞ ekiplerinin yardımına Mehmetçik yetişti. El birliğiyle, arıza kısa sürede giderildi. Kırsal mahallelere yeniden enerji verildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriElinize sağlık!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar