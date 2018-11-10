Elinize sağlık!

Van'ın Başkale İlçesi'nde dün etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle elektrikler kesildi. Karla kaplı araziyi yaya olarak tırmanan VEDAŞ ekipleri, bir yandan ağaç direkleri taşırken diğer yandan da olumsuz hava şartlarıyla mücadele etti. VEDAŞ ekiplerinin yardımına Mehmetçik yetişti. El birliğiyle, arıza kısa sürede giderildi. Kırsal mahallelere yeniden enerji verildi.
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