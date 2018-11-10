Domuz beach

Dünyanın gözde turizm kenti Bodrum'da, her gün sokaklara inip yiyecek arayan yaban domuzları, dün yine görüntülendi. Domuzlarının iyice medyatik hale geldiğini söyleyen av turizmi acente yetkilisi Ethem Yavaş, "Yabani hayvanların şehre inme nedenleri maalesef, yaşam alanlarının daralmasından kaynaklanıyor. Bizler bu alanları çok daralttık. Yiyecek bulamıyorlar. Atıkları yiyorlar" dedi.
Yaban domuzları, kent merkezinde ve sahillerde yiyecek arıyor.
Yaban domuzları, kent merkezinde ve sahillerde yiyecek arıyor.
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