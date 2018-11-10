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  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 01:51
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Domuz beach

Domuz beach
Dünyanın gözde kenti Bodrum'da, her gün sokaklara inip yiyecek arayan yaban , dün yine görüntülendi. Domuzlarının iyice medyatik hale geldiğini söyleyen av turizmi acente yetkilisi Ethem Yavaş, "Yabani hayvanların şehre inme nedenleri maalesef, yaşam alanlarının daralmasından kaynaklanıyor. Bizler bu alanları çok daralttık. Yiyecek bulamıyorlar. Atıkları yiyorlar" dedi.



Yaban domuzları, kent merkezinde ve sahillerde yiyecek arıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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