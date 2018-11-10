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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 02:06
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Aşka maydanoz

Aşka maydanoz
Salata ve yemeklere lezzet katan maydanoz, şifa saçıyor. A, C, E ve K vitamini deposu olan bu sebze, kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel gücü ve isteği arttırıyor. Antioksidan zengini olan maydanoz aynı zamanda sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Maydanozun diğer faydaları şöyle özetleniyor:
Kalp-damar sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Gözlere iyi gelir.
Kanserle mücadele eder.
Kan şekerini düşürür.
Tansiyonu dengeler.
Mide bulantısını geçirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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