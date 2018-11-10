Aşka maydanoz

ve yemeklere lezzet katan maydanoz, şifa saçıyor. A, C, E ve K vitamini deposu olan bu sebze, kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesindearttırıyor. Antioksidan zengini olan maydanoz aynı zamandayükselterek çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor.Kalp-damar sağlığını korur.Gözlere iyi gelir.Kan şekerini düşürür.Mide bulantısını geçirir.