  • Yaşam
  • 09.11.2018 09:41
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 09:47

Resimli : burada! 2018 cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın!

2018! Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. 9 Kasım'a özel derlediğimiz cuma mesajlarını tercih edebilirsiniz. Hem ayetli, hem de ile paylaşım yapabilir, sevdiklerinizin cumasını kutlayabilirsiniz. İşte en güzel v anlamlı resimli 2018 cuma mesajları...

En güzel ve anlamlı cuma mesajları!

Cuma mesajları, Cuma günleri birbirlerine mesaj atmak isteyen ve özellikle birbirinden uzak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Cuma günleri birbirlerine "Hayırlı Cumalar" diyerek iyilik dilekleri sunan Müslümanlar, göremedikleri yakınlarına ve dostlarına da SMS yoluyla veya internet üzerinden mesaj göndererek Cuma gününü tebrik etmektedir. Bizde sizler için en güzel cuma mesajlarını derledik. İşte paylaşılabilecek ayetli ve resimli cuma mesajları...

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2018 CUMA MESAJLARI

● Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran bu dilleri boş çevirme... Hayırlı Cumalar!

● Evinizden bereket, dilinizden dua, kalbinizden rahman ve Resul aşkı eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun!

● Gönüller bir olsun, mekanlar kimin umrunda? Kardeşlik sevgi hissetmektir, arada yollar olsa da... Hayırlı Cumalar!

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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