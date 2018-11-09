Günlük burç yorumları Binnur Sormageç’in yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Kasım Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ- Enerjiniz yükselirken kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Sevdiğiniz kişilerle işbirliği yapacaksınız.
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