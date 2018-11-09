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  • 09.11.2018 10:39
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 10:42

: için saat verdi! ne zaman yağacak? 9 Kasım 2018

hakkında son gelişmeler vatandaşlar tarafından bugün sıkça soruluyor. Son iş günü nedeniyle hafta sonu için tatil planı yapan çalışanlar gözünü 'den gelecek açıklamalarına çevirdi. Pastırma yazı sıcaklarının sona ermesi ile birlikte yurdu etkisi altına alan soğuk havaların etkisini daha ne kadar sürdüreceği merak ediliyor. Hafta sonu için tatil planı yapan vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? 'a ne zaman yağacak? gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte Meteoroloji'nin hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminlerini yayınladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte hafta sonu tatil planı yapan vatandaşlar son tahminleri merak ediyor. Meteoroloji ise son tahminlerinde özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni uyardı. Bu gelişmenin ardından insanlar bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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