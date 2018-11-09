Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminlerini yayınladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte hafta sonu tatil planı yapan vatandaşlar son tahminleri merak ediyor. Meteoroloji ise son tahminlerinde özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni uyardı. Bu gelişmenin ardından insanlar bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...