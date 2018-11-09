Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, aslanın midesindeki ekmeğe bile karıştı! Söylemleriyle her daim gündem yarattı. Ekmeğe, şekere derken veganlara bile savaş açtı. Kiminin eleştirisini kiminin takdirini topladı. Meslektaşlarının bile tepki gösterdiği Karatay, dün katıldığı bir televizyon programında yine ekmeği ve veganları diline doladı. Ekmeğin beyinde morfin etkisi yarattığına değinen Karatay, "Ekmeğin içerisinde kabarmasını sağlayan gramür var. Bu katkı maddesi kişiye kısa süreli bir mutluluk veriyor. Adeta morfin gibi bağımlılık yapıyor" açıklamasını yaptı.
"KISIR BIRAKIYOR"
Gramürün tehlikesinin bununla da kalmadığını belirten Karatay, son dönemde artan kısırlığa da vurgu yaptı. Karatay, işte bu maddenin erkekte ve kadında kısırlığa neden olduğunu vurguladı. Yine bu maddenin çocuklarda zeka geriliğine neden olduğunu belirten Karatay, "Fırıncılar bana kızıyor ama onlar da doğal ekmek yapsınlar. Ekmeğe zehir katmasınlar. Ekmekteki katkı maddelerini kaldırsınlar" ifadesini kullandı. Vejetaryenliği bir yaşam tarzı olarak gördüğünü belirten Karatay, "Veganlık ise bir misyonerliktir" diyerek sözlerini sonlandırdı.
BÖYLE FORM TUTUYORLAR
Kilolarıyla eleştirilen Hande Erçel, vegan diyeti ile kilo verdi. 37 yaşındaki Natalie Portman ise kusursuz fiziğini vegan diyetine borçlu olduğunu söylemişti.
GEREDE'Yİ KIZDIRACAK!
Gerede Karatay'ın "Veganlar tahıl beyinli" sözüne "Ben de ona hayvan kafalı mı diyeyim?" diyerek tepki vermişti. Ünlü fotoğrafçının şimdiki cevabı merak ediliyor.
"KISIR BIRAKIYOR"
Gramürün tehlikesinin bununla da kalmadığını belirten Karatay, son dönemde artan kısırlığa da vurgu yaptı. Karatay, işte bu maddenin erkekte ve kadında kısırlığa neden olduğunu vurguladı. Yine bu maddenin çocuklarda zeka geriliğine neden olduğunu belirten Karatay, "Fırıncılar bana kızıyor ama onlar da doğal ekmek yapsınlar. Ekmeğe zehir katmasınlar. Ekmekteki katkı maddelerini kaldırsınlar" ifadesini kullandı. Vejetaryenliği bir yaşam tarzı olarak gördüğünü belirten Karatay, "Veganlık ise bir misyonerliktir" diyerek sözlerini sonlandırdı.
BÖYLE FORM TUTUYORLAR
Kilolarıyla eleştirilen Hande Erçel, vegan diyeti ile kilo verdi. 37 yaşındaki Natalie Portman ise kusursuz fiziğini vegan diyetine borçlu olduğunu söylemişti.
GEREDE'Yİ KIZDIRACAK!
Gerede Karatay'ın "Veganlar tahıl beyinli" sözüne "Ben de ona hayvan kafalı mı diyeyim?" diyerek tepki vermişti. Ünlü fotoğrafçının şimdiki cevabı merak ediliyor.
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