Yağlarınız erisin

Güçlü antioksidan ve anti bakteriyel özelliği taşıyan limon, bağışıklığı güçlendiriyor. Karaciğeri temizliyor. Sabahları limonlu ılık su içmek, toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor. Yağları eritme özelliği ile fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı oluyor. Akciğerleri güçlendiren limonlu su, kalp ve göz sağlığını koruyor. Kansere savaş açıyor. Kolesterolü dengeliyor.
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