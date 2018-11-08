  • Yaşam
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 00:05
  • Gazete

erisin

Yağlarınız erisin
Güçlü antioksidan ve anti bakteriyel özelliği taşıyan limon, bağışıklığı güçlendiriyor. Karaciğeri temizliyor. Sabahları limonlu ılık su içmek, toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor. Yağları eritme özelliği ile fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı oluyor. Akciğerleri güçlendiren limonlu su, kalp ve göz sağlığını koruyor. savaş açıyor. Kolesterolü dengeliyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriYağlarınız erisin
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar