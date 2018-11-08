Tahinle aşk bitmez

Susamın değişik işlemlerde tutulması ve ezilmesi sonucu oluşan tahin, hem ağızları tatlandırıyor. Hem de aşk hayatını renklendiriyor. Cinsel gücü ve isteği artıran tahin, hastalıklardan koruyor. Kanserle savaşıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sindirim dostudur. Midede ve bağırsaklardaki gazı bitirir.
Kalp damar sağlığını korur.
Böbrekleri güçlendirir.
Enerji ve güç verir.
Grip ve soğuk algınlığına savaş açar.
Kansızlığı bitirir.
Kemikleri güçlendirir.
Sindirim dostudur. Midede ve bağırsaklardaki gazı bitirir.
Kalp damar sağlığını korur.
Böbrekleri güçlendirir.
Enerji ve güç verir.
Grip ve soğuk algınlığına savaş açar.
Kansızlığı bitirir.
Kemikleri güçlendirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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