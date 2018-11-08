Amerika-Türkiye hattında film gibi bir olay gerçekleşti. Amerika'daki William Paterson Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Omar Münir, 4.5 yıl önce tatil için İstanbul'a geldi. Beyazıt'ta gezerken paraları ve pasaportu gasp edildi. Omar'ın hayatı, gasp olayının ardından tamamen değişti.
İLK GÖRÜŞTE AŞK
Omar, kimlik ve pasaportu çalındığı için ABD'ye gidemedi. Karakol ve otel arasında mekik dokurken, ABD'deki annesi vefat etti. Omar, bu olayların ardından Türkiye'ye yerleşti. Kumkapı'da bir balıkçının yanında işe girdi. Türkçe'yi ise 'Baba' dediği ustasından öğrendi. Bir gün balıkçının karşısındaki dükkana gelen bir kıza gönlünü verdi. Ustasından o kızın adının 'Goncagül' olduğunu öğrendi. Bir peçeteye "Seni çay içmeye bekliyorum" diye yazıp genç kıza verdi. İkili arasında başlayan aşk ilerledi. Artvinli Goncagül ile Omar evlendi. İkilinin 1. yaşında İbrahim ve 2 aylık olan Zeynep adında 2 çocukları dünyaya geldi.
HAYATI TÜRKİYE'DE ÖĞRENDİM
Eşinin memleketi olan Artvin'i ziyaret ettiğini söyleyen Omar, "Kayınpederime gidiyorum 'Uşak gel buraya' diyor. Bazen konuşmalarını anlayamıyorum" dedi. Hayatı ve paranın kıymetini Türkiye'de öğrendiğini söyleyen Omar, bir gün Amerika'ya dönerse orada da balıkçılık yapmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.
2 çocuk babası Omar, "Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.
İLK GÖRÜŞTE AŞK
Omar, kimlik ve pasaportu çalındığı için ABD'ye gidemedi. Karakol ve otel arasında mekik dokurken, ABD'deki annesi vefat etti. Omar, bu olayların ardından Türkiye'ye yerleşti. Kumkapı'da bir balıkçının yanında işe girdi. Türkçe'yi ise 'Baba' dediği ustasından öğrendi. Bir gün balıkçının karşısındaki dükkana gelen bir kıza gönlünü verdi. Ustasından o kızın adının 'Goncagül' olduğunu öğrendi. Bir peçeteye "Seni çay içmeye bekliyorum" diye yazıp genç kıza verdi. İkili arasında başlayan aşk ilerledi. Artvinli Goncagül ile Omar evlendi. İkilinin 1. yaşında İbrahim ve 2 aylık olan Zeynep adında 2 çocukları dünyaya geldi.
HAYATI TÜRKİYE'DE ÖĞRENDİM
Eşinin memleketi olan Artvin'i ziyaret ettiğini söyleyen Omar, "Kayınpederime gidiyorum 'Uşak gel buraya' diyor. Bazen konuşmalarını anlayamıyorum" dedi. Hayatı ve paranın kıymetini Türkiye'de öğrendiğini söyleyen Omar, bir gün Amerika'ya dönerse orada da balıkçılık yapmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.
2 çocuk babası Omar, "Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.
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