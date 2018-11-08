  • Yaşam
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 02:15
  • Gazete

''ikan filmi

Amerikalı , tatil için ’a geldi. Pasaportu ve paraları gasp edildi. Ülkesine dönemediği için ’ye yerleşti. Balıkçıda işe girdi. ile evlendi. Mutluluğu ise dünyaya gelen 2 evlatla perçinlendi.

Omarikan filmi
Amerika-Türkiye hattında film gibi bir olay gerçekleşti. Amerika'daki William Paterson Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Münir, 4.5 yıl önce tatil için 'a geldi. Beyazıt'ta gezerken paraları ve pasaportu gasp edildi. Omar'ın hayatı, gasp olayının ardından tamamen değişti.

İLK GÖRÜŞTE AŞK
Omar, kimlik ve pasaportu çalındığı için 'ye gidemedi. Karakol ve otel arasında mekik dokurken, ABD'deki annesi vefat etti. Omar, bu olayların ardından 'ye yerleşti. Kumkapı'da bir balıkçının yanında işe girdi. Türkçe'yi ise 'Baba' dediği ustasından öğrendi. Bir gün balıkçının karşısındaki dükkana gelen bir kıza gönlünü verdi. Ustasından o kızın adının 'Goncagül' olduğunu öğrendi. Bir peçeteye "Seni çay içmeye bekliyorum" diye yazıp genç kıza verdi. İkili arasında başlayan aşk ilerledi. ile Omar evlendi. İkilinin 1. yaşında İbrahim ve 2 aylık olan Zeynep adında 2 çocukları dünyaya geldi.




HAYATI TÜRKİYE'DE ÖĞRENDİM
Eşinin memleketi olan Artvin'i ziyaret ettiğini söyleyen Omar, "Kayınpederime gidiyorum ' gel buraya' diyor. Bazen konuşmalarını anlayamıyorum" dedi. Hayatı ve paranın kıymetini Türkiye'de öğrendiğini söyleyen Omar, bir gün Amerika'ya dönerse orada da balıkçılık yapmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.



2 çocuk babası Omar, "Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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