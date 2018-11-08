Mankenlikten çiftçiliğe

İstanbul'da uzun süre spot ışıklarının altında fotomodellik yapan 23 yaşındaki Yazgülü Amaj, hibeyle çiftçi oldu. Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne başvurdu. 30 bin lira hibe alan Yazgülü Amaj, 40 bin lira da kendi sermayesini koyarak 70 bin liraya oluşturduğu istiridye mantarı serasında üretime başladı. Eşi ve annesinin desteğiyle üretime başlayan Yazgülü Amaj, 11 ton kapasiteli serasında 3 tona yakın istiridye mantarı yetiştirdi. İstiridye mantarı üreten Amaj, elde ettiği ürünleri kilosu 16 liradan çeşitli restoran ve otellere satmaya başladı. Yazgülü Amaj, "Kalabalık metropol şehirlerin stresindan kurtuldum" dedi.