  • Yaşam
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 02:02
  • Gazete

gençliği

Amazon gençliği
Brezilya'nın balta girmemiş ormanlarında insansız hava araçlarıyla araştırma yapan bilim insanları, teknoloji ve modern hayattan tamamen uzakta yaşayan bir yerli kabileyi görüntülemişti. Ağustos ayındaki bu olaydan sonra doktorlar, kabilenin 80 yaşındaki üyesini check up yaptı. Kalbi sadece 25 yaşında olan adam, doktorları hayrete düşürdü. Bağırsakları, böbrekleri gibi tüm organlarının da oldukça iyi durumda olması, kent hayatının insanı ne kadar yıprattığına dikkat çekildi. Doğal bir yaşam sürmenin daha da uzun bir hayatın kapılarını araladığını belirten uzmanlar, "Sağlıklı olmak için sağlıklı yaşam şart" ded
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