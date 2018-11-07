Gaziye büyük ayıp

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde yaşayan polis emeklisi gazi Veli Akkuş, geçen Pazar günü halk otobüsüne binip, şoföre gazi kartını gösterdi. Şoför ise kartın geçersiz olduğunu söyledi. Koltuğundan kalkan şoför, gaziyi zorla otobüsten indirdi. Yolcular şoföre tepki gösterdi. Akkuş, "Şoför kartımı kabul etmedi. Beni otobüsten indirip gaza basıp gitti. Çok zoruma gitti. Şikayetçiyim. Benim vatanıma 34 yıl hizmetim var" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, saygısızlığı affetmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Belediye, şoförü toplu taşıma aracı kullanımından men etti.
Otobüs şoförü gaziyi zorla araçtan indirdi
Belediye, saygısız sürücüye ceza verdi
Otobüs şoförü gaziyi zorla araçtan indirdi
Belediye, saygısız sürücüye ceza verdi
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