Gaziye büyük ayıp

Konyaaltı İlçesi'nde yaşayan polis emeklisi gazigeçen Pazar günü halk otobüsüne binip, şoföre gazi kartını gösterdi. Şoför ise kartın geçersiz olduğunu söyledi. Koltuğundan kalkan şoför, gaziyi zorla otobüsten indirdi. Yolcular şoföre tepki gösterdi. Akkuş, "Şoför kartımı kabul etmedi. Beni otobüsten indirip gaza basıp gitti. Çok zoruma gitti. Şikayetçiyim. Benim vatanıma 34 yıl hizmetim var" dedi., saygısızlığı affetmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Otobüs şoförü gaziyi zorla araçtan indirdiBelediye, saygısız sürücüye ceza verdi